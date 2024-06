Ski Aggu spaziert auf U-Bahn-Gleisen und könnte lebensgefährliche Aktion bitter bereuen

Vom Hurricane Festival ins Gleisbett: der Berliner Rapper Ski Aggu (26). © SCreenshot/Instagram/wer.ist.aggu, Moritz Frankenberg/dpa (Bildmontage)

Schauplatz des Vorfalls ist das Gleisbett eines U-Bahnhofs in der Hauptstadt.

August Jean Diederich, so der bürgerliche Name des Musikers, lud am Mittwoch ein Video auf seinem Instagram-Profil hoch. Es zeigt den Wilmersdorfer mit seiner ikonischen Ski-Brille in Begleitung einer jungen Frau.

Beide haben jeweils eine Bierflasche in der Hand, trinken, während sich im Hintergrund ein Mann an einem Waggon der BVG zu schaffen macht. Dieser sprüht daran mit lila Farbe den Namen des Rappers.

Als der Zug losfährt, schlendert das Trio von dannen und die Aufnahme bricht ab.

Den Hintergrund der Aktion liefert der 26-Jährige in der Videobeschreibung mit: "morgen 20 uhr neuer song + video 🍾", ist dort zu lesen. [Rechtschreibung vom Original übernommen, Anm. d. Red.]

Dieser Stunt könnte sich rächen. Bedeutet: Dass die BVG die Filmaufnahmen sicher nicht gestattet hat, ist das kleinste Übel. Das unkontrollierte Aufhalten im Gleisbett ist nicht nur verboten, sondern auch gefährlich. Die Sachbeschädigung mit dem Graffito offenkundig. Dafür ist von Geldstrafe bis zwei Jahre Knast alles drin.