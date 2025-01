Sky du Mont will Traumhochzeit seines Sohnes feiern, doch alles kommt anders

Hamburg - Wie traurig! Eigentlich wollte Schauspieler Sky du Mont (77) in wenigen Tagen die Hochzeit seines Sohnes Justin Laurent Clemens (32) und dessen Partnerin Antonella (25) in Argentinien feiern, doch nun kam alles anders.

Sky du Mont (77) wollte eigentlich in Argentinien die Hochzeit seines Sohnes Justin (32) feiern, doch es kam zur Trennung. © Jan Woitas/dpa

Du Mont hatte bereits den Flug nach Südamerika gebucht, die Festivitäten waren schon durchgespielt - bis plötzlich das Telefon des 77-Jährigen klingelte. Am anderen Ende war sein Sohn, der alles andere als schöne Nachrichten verkündete.

"Es gibt keine Hochzeit", erklärte der Schauspieler der Bild. Wenige Tage vor dem Höhepunkt kam das Beziehungsaus bei seinem Sprössling und seiner Partnerin. "Es hat dann nicht mehr gepasst, sie ist merkwürdig gewesen", zeigte sich du Mont ein wenig verwundert über die kurzfristige Absage und die Trennung.

Kurios an der ganzen Geschichte: du Mont kannte seine Schwiegertochter in spe bislang gar nicht und hätte sie bei der Hochzeit das erste Mal gesehen. Dazu kommt es jetzt nicht mehr.

Vielmehr ist der 77-Jährige, der in Buenos Aires geboren wurde, jetzt als Vater gefragt. Er muss und will seinem Sohn, der das plötzliche Liebes-Aus verkraften muss, zur Seite stehen. "Ich habe ihm angeboten, nach Deutschland zu kommen. Doch er will erst einmal bleiben, fühlt sich in Argentinien wohl", sagte er.