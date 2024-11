Überraschendes Karriere-Aus bei Sky du Mont? "Das war's!"

Berlin/Hamburg - Sky du Mont (77) gehört zu den erfolgreichsten Vertretern der deutschen Film- und Fernsehwelt. Nun hat der Schauspieler offenbart, dass er kürzertreten will.

Bei der neuen Tour von der "Rocky Horror Show" wechseln sich Sky du Mont (77) und Hugo Egon Balder (74) bei der Rolle des Erzählers ab. © Laura Voigt

TAG24 traf den 77-Jährigen bei der "Rocky Horror Show" am vergangenen Donnerstag in Berlin. Vor rund 15 Jahren schlüpfte er das erste Mal in die Rolle des Erzählers. Nun tourt er mit dem Musical erneut durch Deutschland und wird rund 120 Mal mit dem Cast auf der Bühne stehen.

Mit seiner charismatischen Art zieht er seit Jahren ein großes Publikum in seinen Bann. Ob als Theaterschauspieler, Buchautor oder Cowboy im Erfolgsfilm "Der Schuh des Manitu" - Du Mont ist ein Multitalent.

Jetzt will er sich aus der Film- und Fernsehlandschaft zurückziehen, wie er im Interview verriet: "Ich habe aufgehört. Ich habe jetzt meinen letzten Film gemacht. Das war's. Nie mehr ein Spielfilm!"

Stattdessen will sich der 77-Jährige auf seine Bücher und das Theater konzentrieren. Er schreibe seit einigen Jahren und veranstaltet Lesungen, die von seinen Fans besucht werden können.

Auch bei der "Rocky Horror Show" ist er bis Ende April in verschiedenen deutschen Städten und in Wien zu sehen.