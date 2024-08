Sneaker-Millionär hat Lungenkrebs, dann folgt das Trennungsdrama

Stepan Timoshin (23) sei aktuell Single. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/stepan_timoshin (1)

Es hätte alles so schön sein können. Sein Business läuft super, im Juli 2023 heiratete Timoshin seine langjährige Freundin Eve (21). Die Märchenhochzeit an der Côte d’Azur in Südfrankreich kostete den Influencer fast eine Million Euro.

Doch nur wenige Monate nach der Traumhochzeit hätten sich die beiden auseinandergelebt, wie der Millionär nun der Bild verriet. Zudem sei es Timoshin gesundheitlich immer schlechter ergangen, es folgte die Horror-Diagnose Lungenkrebs. In dieser schweren Zeit sei seine Ehe "in die Brüche gegangen".

Aber noch etwas anderes habe zum Ehe-Drama beigetragen: Timoshin soll seine Jugendliebe wiedergetroffen und sich erneut in sie verliebt haben.

"Die Scheidung von meiner Frau war noch nicht eingereicht, und ich hatte mich noch nicht sauber getrennt", erzählte der 23-Jährige.