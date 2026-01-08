Alkohol- und heroinabhängig: Michael Jacksons Tochter feiert sechs Jahre Abstinenz

Los Angeles - Mit dem Beginn der neuen Woche teilte Paris Jackson (27) eine ganz besondere Botschaft mit ihren Fans. Auf Instagram postete die Tochter des weltberühmten "King of Pop" (†50) eine Story , in der sie ihre sechsjährige Abstinenz feierte.

Auf dem Instagram-Account "parisjackson" gewährt Paris Jackson (27) ganz persönliche Einblicke in ihren Alltag. © Fotomontage/Instagram/parisjackson

Lange Zeit litt das Model unter einer Alkohol- und Heroin-Abhängigkeit. Über mehrere Jahre hinweg kämpfte die "L.A. Queen"-Darstellerin gegen ihre inneren Dämonen und eine posttraumatische Belastungsstörung.

Trotz ihres dunklen Lebensabschnittes blicke sie positiv in die Zukunft. "Seit dem 7. Januar 2021 bin ich clean", erzählte die 27-Jährige stolz. In einem 2025 veröffentlichten Video auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie bereits einige emotionale Momente.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Blondine einen so persönlichen Einblick in ihre mentale und körperliche Gesundheit gibt. Bereits vor wenigen Monaten veröffentlichte Jackson ein Video auf TikTok, bei der sie die Folgen ihres jahrelangen Drogenkonsums offenlegte. So leide sie unter einer "perforierte Nasenscheidewand".

Trotz ihrer körperlichen Einschränkung sei die US-Amerikanerin stolz auf ihren bisherigen Lebensweg. "Nüchternheit war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe", kommentierte die Tochter von Michael Jackson.

"Am Anfang war es schwer - mir fehlten Bewältigungsmechanismen", gestand die Schauspielerin. Sie versuche, ihre vergangenen Entscheidungen zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen.