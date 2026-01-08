Alkohol- und heroinabhängig: Michael Jacksons Tochter feiert sechs Jahre Abstinenz
Los Angeles - Mit dem Beginn der neuen Woche teilte Paris Jackson (27) eine ganz besondere Botschaft mit ihren Fans. Auf Instagram postete die Tochter des weltberühmten "King of Pop" (†50) eine Story, in der sie ihre sechsjährige Abstinenz feierte.
Lange Zeit litt das Model unter einer Alkohol- und Heroin-Abhängigkeit. Über mehrere Jahre hinweg kämpfte die "L.A. Queen"-Darstellerin gegen ihre inneren Dämonen und eine posttraumatische Belastungsstörung.
Trotz ihres dunklen Lebensabschnittes blicke sie positiv in die Zukunft. "Seit dem 7. Januar 2021 bin ich clean", erzählte die 27-Jährige stolz. In einem 2025 veröffentlichten Video auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie bereits einige emotionale Momente.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Blondine einen so persönlichen Einblick in ihre mentale und körperliche Gesundheit gibt. Bereits vor wenigen Monaten veröffentlichte Jackson ein Video auf TikTok, bei der sie die Folgen ihres jahrelangen Drogenkonsums offenlegte. So leide sie unter einer "perforierte Nasenscheidewand".
Trotz ihrer körperlichen Einschränkung sei die US-Amerikanerin stolz auf ihren bisherigen Lebensweg. "Nüchternheit war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe", kommentierte die Tochter von Michael Jackson.
"Am Anfang war es schwer - mir fehlten Bewältigungsmechanismen", gestand die Schauspielerin. Sie versuche, ihre vergangenen Entscheidungen zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen.
Paris Jackson spricht offen über ihre Vergangenheit: "Für mich war der Entzug so ähnlich, wie ein Autounfall"
Vor wenigen Monaten erklärte das Model während einer Veranstaltung von "Friendly House Awards Luncheon", was die Abstinenz mit ihr gemacht habe, berichtete People.
"Ich finde es komisch, aber für mich war der Entzug so ähnlich, wie ein Autounfall, weil alles, was ich auf den Rücksitz geschoben hatte, beim Aufprall nach vorne flog, und heute lerne ich, das Leben so anzunehmen, wie es ist", sagte die 27-Jährige.
Mit ihren Beiträgen und ihrer Offenheit möchte sie ihre Follower nicht abschrecken - ganz im Gegenteil. Jackson spricht ihnen Mut zu und beteuert, dass niemand allein sein müsse.
"Zu sagen, dass ich dankbar bin, wäre eine schwache Untertreibung", beichtete die Sängerin ihren Fans. Es sind Worte, die vor allem Betroffenen Kraft spenden sollen.
