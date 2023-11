So blickt GNTM-Gewinnerin Luisa auf das viel kritisierte Format zurück

Ostfriesland/München - Luisa Hartema (28) blickt im Rahmen einer Fragerunde auf ihre Zeit bei " Germany's Next Topmodel " (GNTM) zurück.

Derzeit modelt die 28-Jährige nicht. Sie ist in Elternzeit.

Anders bei Hartema. "Am Ende war es eben der erste Schritt, um mit dem Modeln anzufangen. Wir waren einige Monate unterwegs, haben sehr viel von der Welt gesehen, was ich ohne GNTM auch nie erlebt hätte."

Kolleginnen der Ostfriesin können davon leider ein Lied singen. Lijana Kaggwa (27) litt unter anderem unter schwerem Mobbing und ging damit auch an die Öffentlichkeit.

Sie wisse nicht, wie das Format heutzutage ablaufe, ziehe aber selbst nur Positives aus der Zeit. "Es hat sich natürlich auch vieles verändert. Bei uns gab es zum Beispiel noch kein Instagram, wodurch man nicht so angreifbar war, wie heute."

Auf die Frage, ob sie die Teilnahme an dem Heidi-Klum -Format bereue, lautete ihre eindeutige Antwort: Nein. "Und das war schon immer meine Meinung gegenüber GNTM", so die heute 28-Jährige.

Vor rund elf Jahren, im Juni 2012, gewann das Model die siebte Staffel der Castingshow und erschien in der Folge unter anderem auf dem Cover der Cosmopolitan.

Luisa ist im September Mutter geworden. © Screenshot/Instagram/luisahartema_

Am 17. September ist Luisa Hartema zum ersten Mal Mutter geworden. Ein kleines Mädchen namens Paula verriet sie ihren Followern.

Für insgesamt drei Monate sei die 28-Jährige nun in Elternzeit, ihr Mann Max für zwei Monate. "Wir wollten uns die Elternzeit sinnvoll aufteilen und schauen dann Ende Dezember, wer, wann nochmal Elternzeit nimmt", so Hartema.

Mit Max sei sie etwas länger als ein Jahr zusammen.

"Für viele ist es wahrscheinlich verrückt, weil alles so schnell ging. Ehrlicherweise war vieles so auch nicht geplant, aber wir glauben daran, dass es alles so sein sollte, einen Sinn hat und wir sind sehr dankbar dafür."