So geht es Ehefrau Maria nach dem Tod von Profi-Boxlegende René Weller

Sein Tod hinterlässt natürlich Spuren. Maria Weller will sich dennoch bei den Fans auf Instagram melden, denn sie hat ein Anliegen auf dem Herzen: Sie will sich bedanken. "Ihr habt mir sehr geholfen. Danke dafür. Eure Nachrichten, eure Anrufe, egal wie, haben mich sehr unterstützt in der ganzen Zeit, wo der René so schwer krank war und als er gegangen war."

Über ein halbes Jahr nach seinem Tod geht es der Ehefrau besser. "Ich erhole mich langsam. Mein Herz ist immer noch schwer, klar, aber es wird schon weitergehen und es geht weiter", spricht sie sich selbst Mut zu.

Sie will den Fans außerdem eine Botschaft mitgeben. "Ich möchte euch noch sagen und ihr seht auch an mir: Keiner weiß und ihr wisst es eigentlich auch nicht, was in euch steckt, was für eine Kraft in euch steckt, wenn ihr euch ein Ziel setzt, wenn ihr sagt, das will ich schaffen und das muss ich schaffen, dann schafft ihr das auch."

Für Maria war wohl die härteste Zeit am Sterbebett von René. "Ich habe es geschafft, ihn in den Himmel zu begleiten, und darauf bin ich stolz."