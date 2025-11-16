So nahm Promi-Designer Thomas Rath zehn Kilo ab: "Ich genieße jeden Moment"

Chemnitz - Er war DER Mann mit Schiebermütze bei "Germany's Next Topmodel" (GNTM). Heute - mit fast 60 - genießt Modedesigner Thomas Rath (59) sein Leben mehr denn je. Er stellte seine Ernährung um, nahm zehn Kilo ab. Und wirkt heute jünger als manche 40-Jährige.

Modedesigner Thomas Rath (59) sprach mit TAG24 übers Älterwerden und KI in der Mode. © Kristin Schmidt

"Ich esse keinen Zucker, trinke keinen Alkohol, mache moderat Sport", sagt er. Seine neue Haarpracht? "Ich habe meine Haare auch wieder gezüchtet, natürlich was dazu machen lassen. Ich finde, es ist sehr schön geworden." Und ja: Er genieße es, so Rath, "dass ich vielleicht auch eine Inspiration für manche bin".

Doch wie sehr verändert KI die Mode? Rath sagt: Es ist ein neues Werkzeug - aber kein Ersatz für das Herz. "KI hat ganz viel Zukunft." Aber: "Wenn wir nur noch über Computer gehen, dann verlernt man das Handwerk. Das darf nicht passieren." Er sieht die Mischung als Zukunft: digital - ja. Aber nicht ohne Stoff in der Hand. "Du musst handwerklich arbeiten können."

Rath glaubt an Qualität und Wertigkeit, nicht an Wegwerf-Mode. "Ich merke, wie die Kunden wieder zurückwollen zur Qualität."