US-Sänger nach "sehr hässlicher Scheidung" in Beziehung mit drei Frauen

Sherman Oaks (Kalifornien/USA) - Der US- Musiker Ne-Yo (46) ist aktuell glücklicher denn je. Und das liegt an seiner Beziehung - mit insgesamt drei Frauen.

Ne-Yo (46) führt eine Beziehung mit drei Frauen: Arielle Hill, Cristina und Moneii. © Instagram/Screenshot/neyo

Ja, Ihr habt richtig gelesen. Der "So Sick"-Sänger ist polyamor, das heißt, er ist mit gleich mehreren Personen zusammen. Und das nicht etwa in Form von verschiedenen Affären. Tatsächlich wissen alle Parteien voneinander - und sind damit einverstanden.

In einem Interview mit Sherri Shepherd (58) erklärte der 46-Jährige nun, wie er zu diesem Beziehungsmodell gefunden hat: "Nach meiner sehr öffentlichen, sehr hässlichen Scheidung habe ich beschlossen, dass ich keiner Frau in meinem Leben jemals wieder eine Lüge erzählen werde."

Dabei bezog er sich auf seine Ehe mit Crystal Renay (40), die im Jahr 2023 in einem Rosenkrieg endete. Der Grund: Die 40-Jährige behauptete, Ne-Yo hätte eine andere Frau geschwängert.

"Ich stehe zu dem, was ich in dieser Ehe getan habe, um sie zu ruinieren. Ich stehe voll und ganz dazu", so Ne-Yo weiter, "und ich habe beschlossen, dass ich nicht mehr der Grund sein will, warum sich jemals wieder jemand so fühlen muss."

So kam es schließlich dazu, dass er bei seinen aktuellen Flammen Arielle Hill, Cristina und Moneii alle Karten auf den Tisch legte.