So sieht Beyoncé nicht mehr aus! Sängerin überrascht mit neuem Look – und erntet Kritik

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Ein Chart-Hit nach dem anderen, ausverkaufte Stadien, ein Rekordumsatz – die Renaissance-Tour von Mega-Star Beyoncé (42) war ein riesiger Erfolg. Von nun an performt die Sängerin nicht nur auf den großen Bühnen der Welt, sondern auch auf den Leinwänden: Die Tour kommt als Konzertfilm ins Kino! Am Samstag war Premiere – und da überraschte die Künstlerin mit einem neuen Look.