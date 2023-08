So süß ist Hollywood: "Sex and the City"-Star adoptiert Serienkater

Sarah Jessica Parker (58) und ihr neuer Kater Lotus sind ein Herz und eine Seele. © Screenshot/Instagram/ sarahjessicaparker

Serienjunkies kommt der kleine Kater aus dem Hause Parker vielleicht bekannt vor.

Denn US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker hat den Vierbeiner aus dem "Sex and the City"-Nachfolger "And Just Like That ..." adoptiert.

Dort hört der kleine Kerl auf den Namen "Shoe". In seinem neuen Zuhause, also hinter der Kamera, heißt das Katerchen "Lotus".

In einem niedlichen Instagram-Post informierte Parker ihre Fans, dass Lotus von der Tierschutzorganisation Connecticut Humane Society gerettet wurde und so wie seine Geschwister auch einen botanischen Katzennamen bekommen hat.