"Sollte sich öfter verändern": Birgit Schrowange wagt Neuanfang in München

München - Nach ihrem Umzug genießt Moderatorin Birgit Schrowange (67) es, München zu erkunden. "Mein Mann und ich fühlen uns ein bisschen wie zwei Studenten, die sich was Neues erobern. Und wir wollen auch natürlich die Umgebung kennenlernen", sagte Schrowange der Deutschen Presse-Agentur.

Birgit Schrowange (67) wagt mit Ende 60 einen Neuanfang in München. © Christian Charisius/dpa

Erst vor kurzem war Schrowange mit ihrem Mann Frank Spothelfer nach vielen Jahren in Köln nach München gezogen - in die Isarvorstadt.



"Ich finde, man sollte sich öfter mal im Leben verändern. Das ist immer mein Credo. So alle zehn Jahre bin ich umgezogen - allerdings in Köln, aber jetzt noch mal in eine neue Stadt. Finde ich großartig."

Ihr gefalle es bislang "richtig gut", München sei "eine wunderschöne Stadt". Den Ausschlag für den Umzug gaben aber ihr Mann und Freunde.