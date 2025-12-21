"Sommerhaus"-Star hat großen Schutzengel: Justine Dippl in schweren Unfall verwickelt
Osnabrück - Die vergangenen Tage dürften für "Sommerhaus"-Kandidatin Justine Dippl (36) wie die Hölle gewesen sein. Zunächst hatte sie große Sorgen um ihre Tochter, die gesundheitlich angeschlagen war und dann war sie auch noch in einen schweren Autounfall verwickelt.
"Ich bin immer noch total unter Schock", teilte die 36-Jährige weinend ihren etwa 117.000 Anhängern in einer Instagram-Story mit.
Justine hatte 2023 mit ihrem Ex-Partner Arben Zekic (29), der auch der Vater der beiden Kinder ist, an der achten Staffel vom "Sommerhaus der Stars" teilgenommen.
Gemeinsam mit ihrer Tochter und einer weiteren Person sei Justine auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen. "Wir wurden abgeholt und saßen hinten auf der Rückbank. Das Auto hat die Kontrolle verloren und hat sich überschlagen. Also wir hatten einen schweren Autounfall", so der geschockte "Sommerhaus"-Star weiter.
Alles drei Insassen hatten jedoch Glück im Unglück: "Außer dass mein Auge blau ist und meine Beine, ist nichts passiert", erklärte die zweifache Mutter.
Ihrer Tochter und dem Fahrer des Wagens sei glücklicherweise gar nichts passiert. Dazu richtete sie einen Appell an ihre Fans, denn daran sehe man, wie wichtig es sei, sich anzuschnallen.
Auch wenn man es eilig habe, solle man sein Kind nicht auf den Arm nehmen. Gott sei Dank sei ihre Tochter im Sitz und angeschnallt gewesen. "Ich weiß nur nicht, was ich im Moment noch alles einstecken soll. Ich bin echt fertig", machte die völlig verweinte Influencerin klar.
"Sommerhaus"-Star war beim Unfall nicht angeschnallt
Demnach habe sich der schwere Crash schon kurz nach Abfahrt ereignet, wie die 36-Jährige verriet. "Wir sind gerade erst losgefahren, wir waren noch nicht mal weit weg. Wir waren zwei Minuten am Fahren und standen auch an einer Ampel", erzählte Justine, die sich zu diesem Zeitpunkt gerade anschnallen wollte.
"Das ist noch mein größeres Glück an der ganzen Geschichte. Ich will gar nicht wissen, wie viele Schutzengel wir hatten. Auf jeden Fall bin ich voll durchs Auto geflogen. Ich war auch die ganze Zeit bei Bewusstsein und ich habe nur mein Kind im Kopf gehabt", so Justine, die gegen die Autodecke geflogen sei und dabei ihr Kopf geknackt habe.
Im Krankenhaus habe sie sich daher noch einem CT unterziehen müssen.
Justine und ihre Tochter hatten sich auf den Weg ins Hospital gemacht, da diese krank war und auch Fieber hatte. Bei ihr wurde eine Virusinfektion diagnostiziert.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/justine_dippl (Screenshots)