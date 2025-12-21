"Sommerhaus"-Star hat großen Schutzengel: Justine Dippl in schweren Unfall verwickelt

Osnabrück - Die vergangenen Tage dürften für " Sommerhaus "-Kandidatin Justine Dippl (36) wie die Hölle gewesen sein. Zunächst hatte sie große Sorgen um ihre Tochter, die gesundheitlich angeschlagen war und dann war sie auch noch in einen schweren Autounfall verwickelt.

Justine Dippl (36) und ihre Tochter waren in einem schweren Autounfall verwickelt. © Bildmontage: Instagram/justine_dippl (Screenshots)

"Ich bin immer noch total unter Schock", teilte die 36-Jährige weinend ihren etwa 117.000 Anhängern in einer Instagram-Story mit.

Justine hatte 2023 mit ihrem Ex-Partner Arben Zekic (29), der auch der Vater der beiden Kinder ist, an der achten Staffel vom "Sommerhaus der Stars" teilgenommen.

Gemeinsam mit ihrer Tochter und einer weiteren Person sei Justine auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen. "Wir wurden abgeholt und saßen hinten auf der Rückbank. Das Auto hat die Kontrolle verloren und hat sich überschlagen. Also wir hatten einen schweren Autounfall", so der geschockte "Sommerhaus"-Star weiter.

Alles drei Insassen hatten jedoch Glück im Unglück: "Außer dass mein Auge blau ist und meine Beine, ist nichts passiert", erklärte die zweifache Mutter.

Ihrer Tochter und dem Fahrer des Wagens sei glücklicherweise gar nichts passiert. Dazu richtete sie einen Appell an ihre Fans, denn daran sehe man, wie wichtig es sei, sich anzuschnallen.

Auch wenn man es eilig habe, solle man sein Kind nicht auf den Arm nehmen. Gott sei Dank sei ihre Tochter im Sitz und angeschnallt gewesen. "Ich weiß nur nicht, was ich im Moment noch alles einstecken soll. Ich bin echt fertig", machte die völlig verweinte Influencerin klar.