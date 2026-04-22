"Sommerhaus"-Teilnehmerin Vanessa Mariposa wollte Beziehung zu Bundesliga-Star noch geheim halten

Köln - Sie sind das neue Pärchen im Kölner Promi-Kosmos: Model und Influencerin Vanessa Mariposa (bürgerlich Vanessa Hofinger, 33) und FC-Köln -Profi Tom Krauß (24). Nun spricht die 33-Jährige erstmals über ihren neuen Partner.

Vanessa Mariposa (33) zeigt sich überglücklich über ihre neue Liebe. © Instagram/vanessa_mariposa (Screenshot)

Erst vor wenigen Wochen kam heraus, dass der Fußballer und die Österreicherin gemeinsam durchs Leben gehen.

Ganz freiwillig geschah der Schritt an die Öffentlichkeit aber nicht – eigentlich wollten sie ihre Liebe noch eine Weile für sich behalten, wie die Blondine gegenüber RTL verraten hat. "Also, wir haben unsere Beziehung nicht absichtlich veröffentlicht, sondern wir mussten es leider machen. Und wir wollen das auch privat halten", erzählt die Influencerin.

Wie es trotzdem zu der Beziehungs-Offenbarung via Instagram kommen konnte, will sie zwar noch nicht verraten. Sie sei mit dem Kicker aber "sehr happy und das ist alles, was zählt", betont sie.

Zumal sich ihr Leben in den vergangenen Monaten extrem verändert habe. "Man merkt auf jeden Fall, dass die Leute einen jetzt aus dieser anderen Bubble […] auch mal mehr erkennen", erzählt das Model darauf angesprochen.

Ähnliches würde auch für Krauß gelten, der bislang eigentlich nur durch sein Können auf dem Rasen auf sich aufmerksam gemacht hatte. "Es ist für uns beide jetzt irgendwie so ein bisschen was Neues, aber schön und interessant", führt die einstige "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin aus.