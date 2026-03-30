Liebes-Hammer: Bundesliga-Spieler und Reality-Star sind ein Paar
Köln - Mit dem 1. FC Köln taumelt Bundesliga-Star Tom Krauß derzeit in Richtung zweite Liga, privat schwebt der 24-Jährige dagegen auf Wolke sieben. Seine neue Freundin ist keine Unbekannte!
Wie Reality-TV-Bekanntheit Vanessa Mariposa (33) jetzt in einem Instagram-Post verriet, sind sie und der Kicker ein Paar. Zwar turtelten die beiden zuletzt schon öfters händchenhaltend durch Köln, eine offizielle Bestätigung gab es aber nie - bis jetzt.
"Mein Herz hat dich gefunden, das ist wahre Liebe, das sind wir", schrieb die 33-Jährige zu dem Liebespost, der nicht nur mit einem roten Herz garniert ist, sondern auch etliche gemeinsame Schnappschüsse der beiden Frischverliebten zeigt.
Gegenüber "Bild" hat sich inzwischen auch Krauß zu Wort gemeldet. Er schwärmt: "Vanessa unterstützt mich sehr, gibt mir Kraft und Halt und hilft mir, den Kopf freizubekommen, damit ich mich voll auf den Klassenerhalt konzentrieren kann."
Dabei hat seine Freundin nicht mal ein rot-weißes Herz. "Ich würde nicht sagen, dass ich speziell Fan vom 1. FC Köln bin", erklärt Mariposa gegenüber dem Blatt. "Aber ich bin definitiv der größte Fan meines Freundes."
Tom Krauß kämpft um Verbleib in Köln über den Sommer hinaus
Laut Aussage der ehemaligen "Das Sommerhaus der Stars" und "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmerin kennen sich die beiden bereits "seit einigen Monaten". Auch im Stadion hat die attraktive Blondine ihren Freund schon mehrfach angefeuert, wenn auch mit mäßigem Erfolg.
Allerdings muss dazu gesagt werden, dass die Krise des FC weniger mit Krauß zu tun hat. Der 24-Jährige, der vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag an Knieproblemen laboriert, zählt seit Wochen zu den Leistungsträgern.
Tatsächlich ist der Allrounder aktuell aber nur vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Köln besitzt jedoch eine Kaufpflicht in Höhe von 3,2 Millionen Euro, die aber nur dann greift, wenn der Kult-Club in der Bundesliga bleibt.
"Ich will hier heimisch werden. Ich komme hier mit jedem klar. Jetzt muss nur noch dieses eine Ziel erreicht werden. Darauf arbeiten wir hin", erklärte der 24-Jährige erst kürzlich im Gespräch mit "Geissblog". Das würde sicherlich auch Vanessa gefallen. Sie lebt in Köln.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/vanessa_mariposa (Screenshots)