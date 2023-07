"Liebesspiele" auf dem Teppich mit Sonya Kraus: Fans feiern dieses Video!

Sonya Kraus (50) kam gerade aus ihrem Karibik-Urlaub zurück - ihre Hündin Funny hatte sie offensichtlich sehr vermisst. © Frank Rumpenhorst/dpa

Im Reel sieht man die Blondine aus Frankfurt, wie sie auf dem Boden liegend Funny so richtig durchknuddelt und der Hund vor lauter Wonne lautstark grunzt. Das führt dann dazu, dass sich Sonya wegen Funnys geräuschvollem Genießen total kaputt lacht.

"Reunion with Funny, dogs are just the best! Who wants to cuddle?" - also "Wiedersehen mit Funny, Hunde sind einfach das Beste! Wer will kuscheln?" - und "Watch with Sound" ("Höre es Dir mit Ton an") schreibt die Moderatorin zum Video.



Das hat folgenden Hintergrund: Sonya war die vergangenen Tage in der Karibik, wo sie Urlaub machte und ausgiebig die Sonne genoss. Funny war nicht dabei und freut sich jetzt natürlich umso mehr, dass Frauchen wieder da. Und die Follower freuen sich mit den beiden.

"Oooh Gott ... das ist Liebe pur" oder "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein wunderschönes Video gesehen habe", sind die Fans ganz aus dem Häuschen.