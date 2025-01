Nach Krebs, Chemo und Perücken: Mit diesem Post macht Sonya Kraus ihre Community glücklich!

Frankfurt am Main - Mit ihrem aktuellen Post auf Instagram macht eine lachende Sonya Kraus (51) gerade ihre Community glücklich und krebskranken Menschen Mut.

Eine befreundete Make-up-Artistin stand ihr dabei beratend zur Seite, wofür sich Sonya in ihrem Post jetzt auch noch einmal ausdrücklich bedankt.

Aber die Moderatorin versuchte, so positiv wie möglich mit der Sache umzugehen und machte Erkrankung sowie Therapie öffentlich, auch dass sie nun erst einmal Perücken trug - ihre "Fiffis", wie sie diese fast schon liebevoll nennt.

Denn im September 2021 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Im Anschluss mussten ihr beide Brüste entfernt werden. Es folgte eine Chemotherapie mit all den unangenehmen Folgen und Sonya verlor ihre Haarpracht, die ja so etwas wie ihr Markenzeichen ist.

"Ziemlich genau vor drei Jahren fielen mir die Haare dank Chemo büschelweise aus", erklärt sie und spielt damit auf eines der dunkelsten Kapitel ihres bisherigen Lebens an.

"So, und jetzt mal aufgepasst", sagt die Frankfurter Blondine bestens gelaunt in die Kamera. Dann zieht sie sich plötzlich die lange blonde Mähne vom Kopf ... und darunter erscheint eine weitere lange blonde Mähne!

Im September 2021 war bei Sonya Brustkrebs diagnostiziert worden und sie musste sich einer OP sowie einer Chemotherapie unterziehen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Im Nachhinein kann sie der Perücken-Zeit sogar das ein oder andere Gute abgewinnen.

"Trotzdem hatte ich irre viel Spaß beim Ausprobieren und habe mich später in meine 'Fiffis' schwer verliebt", schreibt sie zum Post. "Jetzt sind die Zotteln wieder dick und lang, trotzdem vermisse ich manchmal mein easy peasy ruck zuck glambam Zweithaar."

Dann gewährt sie in ihrem Post noch einen kleinen Rückblick mit diversen Reels, die sie in ihrer Perücken-Zeit aufgenommen hatte und in denen sie ihre Favoriten und auch die No-Gos zeigt.

"So eine Perücke kostet dann schon so viel wie eine kleine Designerhandtasche", erklärt sie zudem in einem der Clips. "Aber ich sag' mal: Es rentiert sich wirklich!"

Dennoch ist klar: Am meisten freut sich Sonya natürlich darüber, dass sie sich jetzt wieder mit ihren echten Haaren zeigen kann.