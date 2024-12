Hier erlebt Sonya Kraus im Thailand-Urlaub ihr blaues Wunder

Sonya Kraus (51) postet gerade regelmäßig aus ihrem Thailand-Urlaub. © Bild-Montage: Screenshot Sonya Kraus/Instagram, Screenshot Sonya Kraus/Instagram

Sonnenanbeterin Sonya verbringt ja bekanntlich vor allem in der hierzulande kalten und dunklen Jahreszeit ihre Zeit am liebsten in anderen Gegenden der Welt, in denen es jetzt sonnig und warm ist - wie zum Beispiel in Thailand.

Und weil die 51-Jährige auch idyllische und möglichst einsame Strände schätzt, weiß sie zumeist auch sehr genau, wo es solche zu finden gibt.

Ihre Community auf Instagram lässt sie daran gerne teilhaben und schickt so ein paar Sonnenstrahlen in die Heimat.

So weit, so gut, aber in ihrer Story musste die Frankfurterin nun eingestehen, dass es in Thailand auch ganz anders zugehen kann. "Ich erzähle ja immer vom einsamen Thailand", sagt sie ein wenig entschuldigend in ihrem Reel. "Aber es kann auch so aussehen."

Der folgende Schwenk zeigt dann eine zwar wunderschöne Bucht, die aber komplett überfüllt ist mit Touristen - teilweise passend zum festlichen Anlass in Badehosen und mit Weihnachtsmann-Mütze.