Nachwuchs bei Sonya Kraus?! Dieses Foto wirft einige Fragen auf...

Dieses Foto mit dem süßen Welpen sorgt in der Insta-Community von Sonya Kraus (50) zurzeit für eine lebhafte Diskussion. © Bild-Montage: Sonya Kraus/Instagram, Sonya Kraus/Instagram

Aber eins nach dem anderen: Der Post stammt vom vergangenen Wochenende und besteht aus zwei Fotos, die Sonya mit einem kleinen Welpen, einen Bichon Frisé, zeigen.

"Du riechst sooo gut!", schreibt die Frankfurter Blondine dazu. Dann ergänzt sie auf Englisch: "In a perfect world every home would have a dog and every dog would have a home!" - also "In einer perfekten Welt hätte jedes Zuhause einen Hund und jeder Hund hätte ein Zuhaue".

Dazu setzt sie unter anderem den Hashtag #dontshopadopt; die Empfehlung, Hunde eben nicht zu kaufen, sondern in einem Tierheim zu adoptieren.

Natürlich ist wegen des süßen Fotos die dafür vorgesehene Spalte voll mit Herzen und verliebten Emojis sowie Kommentaren wie "Ich pack's nicht! Süüsss!", oder "Oh mein Gott ... Wie süß kann man sein?".