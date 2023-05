Rätselraten am Muttertag: Welche TV-Ikone war früher so ein süßer Fratz?

Sonya Kraus (49, l.) überzeugte schon damals mit ihrem Lächeln - ebenso wie ihre Frau Mama. © Montage: Instagram/sonyakraus, DPA/Jens Kalaene

Ganz in Schwarz gekleidet und mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen seitlich in die Kamera schauend zeigte sich die gesuchte Fernsehblondine am gestrigen Sonntag auf ihrem Instagram-Profil. An ihrer Seite eine nicht minder bezaubernde Dame, bei der es sich um die Mutter der heute 49 Jahre alten Moderatorin handelt.

Wer den Muttertags-Beitrag nicht gerade explizit auf dem Profil der Gesuchten erblickte, der dürfte wohl für einen Moment ratlos gewesen sein, um wen es sich handelte. Tatsächlich posierte auf diesem Throwback-Foto niemand Geringeres als die einstige TV-Handwerker-Königin Sonya Kraus (49).

Der von ihr passend zum Muttertag abfotografierte Schnappschuss ließ ihre Fans aber nicht nur von der jungen Sonya schwärmen, auch ihre Mama Marlene rief durchaus Erinnerungen bei einigen Kommentatoren wach. So merkten gleich zwei User an, dass die heute fast 80-jährige pensionierte Lehrerin zu Grundschulzeiten im Frankfurter Stadtteil Eschersheim unterrichtete.

Dass Sonyas Post anlässlich des Ehrentages aller Mütter aber keinesfalls eine lästige Pflicht, sondern eine wahre und von Herzen lieb gemeinte Geste ist, bewies ein kürzlich veröffentlichtes Interview beim Bayerischen Rundfunk.