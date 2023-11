Sonya Kraus feiert nach Krebs-Drama emotionale Premiere

Frankfurt am Main - Sonya Kraus (50) hat einen weiteren Grund zum Strahlen. Nachdem sie eine Krebserkrankung erfolgreich überstanden hat, zeigt ein aktuelles Instagram-Video , warum die beliebte TV-Moderatorin derzeit so richtig Anlass zur Freude hat.

Sonya Kraus (50) kann sich endlich wieder mit ihrer eigenen Mähne vor der Kamera präsentieren. © Britta Pedersen/dpa

In dem am Freitag veröffentlichten Clip war die einstige Ansagerin der Kult-Show "talk talk talk" während der Vorbereitungen auf eine Fernsehsendung in der Maske zu sehen. Bereits hier war sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu sehen.

Warum sie bis über beide Ohren strahlte, erklärte sie alsbald: "Wieder mit meinen eigenen Haaren", berichtete die 50-Jährige und ließ der Botschaft ein lang gezogenes "Woooow" folgen. Von der Begeisterung sichtlich angesteckt konnte sich auch ihre Maskenbildnerin einen freudigen Daumen nach oben nicht verkneifen.

Und das mit Recht: Im September 2021 ereilte Sonya die erschreckende Diagnose Brustkrebs. Es folgten neben der operativen Entfernung ihrer Brüste samt Neuaufbau selbiger mit Silikon-Implantaten eine erst im Juni 2022 zu Ende gegangene Chemotherapie.

Zwischenzeitlich hatte die gebürtige Frankfurterin ihre Erkrankung im Februar vergangenen Jahres im Rahmen des Vox-Formats "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" erstmals öffentlich gemacht. Eine weitere unschöne Nebenerscheinung für die TV-Blondine: Im Rahmen ihrer Therapie verlor sie fast alle ihre Haare.

Aber auch hiervon ließ sie sich ihren Lebensmut nicht nehmen und sattelte kurzerhand auf verschiedene Perücken um, die sie voller Stolz und ehrlich präsentierte.