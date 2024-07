Sonya Kraus hat neuen "Lover" und gewährt private Einblicke

Frankfurt am Main - Moderatorin Sonya Kraus (51, "Glücksrad") hat sich zuletzt im Urlaub entspannt. Dabei hat die 51-Jährige auch einen neuen "Lover" gefunden, wie sie in ihrem jüngsten Instagram-Eintrag verrät.

Sonya Kraus (51) ist als Moderatorin und Schauspielerin erfolgreich - auf Instagram hat sie rund 161.000 Follower. © Montage: Screenshot/Instagram/sonyakraus

Das am gestrigen Sonntag veröffentlichte Foto ist mit diesem Kommentar versehen: "Found a lover 💖💖💖". Die Aufnahme entstand mit großer Wahrscheinlichkeit während ihres jüngst zu Ende gegangenen Portugal-Aufenthalts.

Allerdings ist dieser "Liebhaber" kein Mensch, sondern ein stattlicher Hund, wie das Bild zeigt. Sonya ist schon seit Langem als große Hundefreundin bekannt.

Zahlreiche der rund 161.000 Follower des ehemaligen Models aus Frankfurt am Main brachten mit Kommentaren zu dem Foto ihre Begeisterung zum Ausdruck.

Der "Lover" der 51-Jährigen ist wahrscheinlich ein Leonberger, eine Kreuzung von Bernhardiner, Neufundländer und Pyrenäenberghund, und vermutlich hat die Moderatorin den Hund nicht mit nach Deutschland genommen.

Zurück in Frankfurt ist sie auf jeden Fall: Ebenfalls am gestrigen Sonntag meldete sich Sonya Kraus mit einer Instagram-Story bei ihren Fans - sie war wieder bei sich zu Hause und gewährte einige seltene Einblicke in ihr privates Reich.