Sonya Kraus teilt bedenkliche Wahrheit: "So etwas ohne schlechtes Gewissen einsetzen?"

Frankfurt am Main - Die Wunder der Technik lassen uns immer wieder erstaunt und mit offen heruntergeklappter Kinnlade zurück. Doch in Sachen Fotobearbeitung kann die Wahrheit auch schlichtweg ad absurdum geführt werden. Für Sonya Kraus (50) ist diese Entwicklung durchaus fragwürdig.

Die Unterschiede sind massiv: Sonya Kraus (50) lichtete sich kürzlich in ähnlicher Pose direkt hintereinander ab. Ein Mal nutzte sie dabei Filter (r.), beim anderen Foto ließ sie das Bild unbearbeitet. © Instagram/sonyakraus

Ihrer Skepsis verlieh die "Glücksrad"-Buchstabenfee am Ostermontag Nachdruck in Form eines anschaulichen Instagram-Posts. In diesem stellte sie zwei Fotos von sich direkt gegenüber. Und auch wenn zwischen dem Knipsen beider Bilder wohl nur wenige Sekunden vergangen waren, so war der Unterschied erstaunlich.

Während Sonya auf einem Bild von der Sonne gebräunt wirkt und sich die ein oder andere - und wohlgemerkt vollkommen natürliche - Falte des Alters offenbarte, wirkte die 50-Jährige auf dem zweiten Schnappschuss wie ein komplett anderer -und weitaus jüngerer - Mensch.

Neben eines ebenmäßigeren und deutlich helleren Hauttones, war auch von den minimalen Falten wie von Zauberhand keine Spur mehr. Den Grund dafür offenbarte die gebürtige Frankfurterin in ihrer Caption. "Pur - mit & ohne Filter fotografiert", lauteten die einleitenden Worte ihres Beitrags.

Damit wurde schnell klar, dass Sonya bei einer der Aufnahmen deutlich getrickst hatte. Wer die TV-Blondine jedoch kennt, der weiß, dass sie von Tricksereien dieser Art nur wenig hält. Bereits des Öfteren zeigte sie sich auf ihrem Instagram-Profil gerne auch mal ungeschminkt oder in vermeintlich ungünstigen Posen.

Viel eher ging es der Moderatorin scheinbar um eine Botschaft an ihre Community, an die sie auch direkt im Anschluss eine entscheidende Frage richtete: "Können wir so etwas - ohne schlechtes Gewissen - einsetzen?"