Sonya Kraus präsentiert "einen neuen Kerl" und teilt wichtige Botschaft

Frankfurt am Main/Köln - Sonya Kraus (50) musste in den vergangenen Jahren einiges durchmachen. Vor allem die Brustkrebs-Diagnose, die sie bereits Ende 2021 erreichte, ließ ihr Leben zumindest kurzzeitig mächtig aus den Fugen geraten. Ebnet ein neuer Mann an ihrer Seite den Weg zurück ins Glück?

Hierzu gehören zwei Vorrunden-Sendungen, in denen sich die Kandidaten schließlich für das große Champions-Finale qualifizieren können.

Damit übernimmt der charismatische Blondschopf das Amt von Comedy-Gott Thomas Herrmanns (60) der zuvor für vier Revival-Episoden das "Glücksrad"-Zepter in Händen hielt. Im Oktober werden im Kölner MMC-Coloneum nun mindestens drei neue Folgen abgedreht.

Einen neuen Mann im Leben der einstigen "talk talk talk"-Showmasterin gibt es aber dennoch. Doch der interessiert sich nur für ihre Buchstaben. Mit Guido Cantz (52, "Verstehen Sie Spaß?") gesellt sich nämlich ein neuer Moderator an die Seite der TV-Blondine und wird die Fernsehzuschauer schon bald durch neue Folgen der Kult-Quizshow " Glücksrad " führen.

Sonya hat sich keinesfalls von ihrem Langzeitpartner und Vater ihrer beiden Söhne, Geschäftsmann Samy, getrennt. Die mittlerweile rund 25 Jahre andauernde Beziehung, in deren Verlauf die beiden nie ans Heiraten dachten und über die so gut wie nichts bekannt ist, scheint intakt wie eh und je.

In Vorbereitung auf den Dreh-Marathon mit "einem neuen Kerl", wie Sonya Moderationskollege Cantz auf Instagram betitelte, relaxte die gebürtige Frankfurterin nochmal in ihrer Lieblingsstadt Tel Aviv. Vor traumhafter Kulisse veröffentlichte sie noch am vergangenen Sonntag ein Selfie samt wichtiger Botschaft.

"Das Leben ist kurz und so viel besser am Strand", so der Inhalt ihres Beitrages, der nicht nur Mut machen, sondern auch zum Ausdruck bringen sollte, dass Sonya - erst recht durch ihre Krebserkrankung - eine gesunde Work-Life-Balance für sich gefunden hat.