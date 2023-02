Sonya Kraus spricht von "dunklen Zeiten" und verabschiedet sich von Instagram

Frankfurt am Main - Sonya Kraus (49) nimmt ihre Fans auf ihren Social-Media-Kanälen gerne mit durch ihren Alltag. Doch damit ist jetzt wohl erstmal Schluss, wie die Moderatorin jüngst in einem Instagram-Post durchscheinen ließ.

Sonya Kraus (49) hat derzeit wichtigeres zu tun, als sich auf Social Media herumzutreiben. © dpa/Jens Kalaene

Hinter der einstigen Showmasterin der Kult-Sendung "talk talk talk" liegen bewegte Monate. Bereits im Herbst 2021 wurde bei der TV-Blondine Brustkrebs diagnostiziert. Im Rahmen der "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs", die auf die Krebsvorsorge aufmerksam machen soll, machte sie ihre Erkrankung schließlich öffentlich.

Es folgten eine knallharte Chemo-Therapie gefolgt von einer Operation, in der sie sich zunächst beide Brüste entfernen ließ, um diese im Anschluss mittels Silikon-Implantaten wiederherstellen zu lassen.

Die vorzeitige Erkennung des Tumors sowie die ausgezeichnete medizinische Versorgung sowie vor allem Sonyas durchweg positive Lebenseinstellung sorgten schließlich dafür, dass sie den Krebs vorerst besiegen und wieder beginnen konnte zu reisen - unter anderem zum "Burning Man"-Festival sowie mehrere Wochen nach Thailand, um die kalte Weihnachtszeit zu überbrücken.

In ihrem aktuellsten Instagram-Post vom Sonntag schrieb die gebürtige Frankfurterin nun jedoch: "Sorry! No time for Insta. In dunklen Zeiten muss man sich einfach auf's Wesentliche konzentrieren."

Das dazugehörige Foto ließ etwaige Sorgen um ihren Gesundheitszustand jedoch schnell verpuffen.