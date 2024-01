Sonya Kraus zeigt sich "unten ohne" und macht ehrliches Geständnis

Frankfurt am Main/Hong Island (Thailand) - Noch immer genießt Sonya Kraus (50) die wohlige Wärme des fernen Thailands. Ihre Fans versorgt sie auf ihrem Instagram-Account aber trotz der verdienten Auszeit weiterhin mit tollen Schnappschüssen. Beim aktuellen Beitrag gab es ein ehrliches Geständnis obendrauf.

Sonya Kraus (50) erholt sich derzeit noch immer im sonnigen Thailand. Allzu aktiv war sie dabei anscheinend nicht. © Montage: Felix Hörhager/dpa, Instagram/sonyakraus

Schon vor den Weihnachtsfeiertagen zog es die Moderatorin sowie ihre beiden Söhne und Dauer-Lebensgefährte Samy in Richtung Südostasien.

Nach einem Kurzaufenthalt auf Bali ging es weiter in Richtung Thailand, eine der absoluten Wohlfühloasen der gebürtigen Frankfurterin.

Von einem Steg auf der berühmten Hong Island, die in der Vergangenheit Drehort einiger Hollywood-Filme gewesen war, meldete sich Sonya nun kurz vor dem Ende ihrer mehrwöchigen Familienreise.

In einem türkisfarbenen Bikini auf den blanken Holzplanken liegend, war einmal mehr zu sehen, in welch herausragender körperlicher Verfassung sich die einstige "talk talk talk"-Moderatorin befindet.

Und das, obwohl sie eigenen Aussagen nach körperlich so rein gar nicht aktiv war.

Darauf ließe ihrem Beitragstext auf Instagram zufolge auch die Verteilung ihrer Bräune schließen. "Bratwurstbraun, aber käseweiß unter den Armen. Bedeutet: Die Muddi war stinkfaul und hat eigentlich nur rumgelegen und gelesen."

Doch mit der Zeit des Relaxens ist es für Sonya anscheinend dann doch bald vorbei.

Wie sie weiter schrieb, scharre die Realität nämlich schon wieder mächtig mit den Hufen. Die ersten Termine und Auftritte des Jahres stehen in der Heimat also in den Startlöchern.