Eiskaltes Fest! Wer jagt einem denn hier einen kühlen Weihnachtsschauer über den Rücken?

Rosenheim - Sophia Thiel (28) denkt auch an Weihnachten an ihre vielen Followerinnen und Follower auf Instagram - und zwar mit einem Ausflug, der manch einem einen Schauer über den Rücken jagen dürfte.

Sophia Thiel (28) mag es eiskalt! © Montage: Screenshot/Instagram Sophia Thiel

"Ist schon ein richtiges Ritual geworden", leitet die Influencerin eine ihrer Storys auf der Plattform ein.

Gemeint ist damit natürlich der Ausflug an den See am Weihnachtsmorgen. Allerdings nicht zum nur auf das Wasser schauen, sondern zum Eintauchen!

Die gebürtige Bayerin, die seit einiger Zeit in Berlin wohnt und dort erst kürzlich in eine neue Wohnung, die sich sehen lassen kann, gezogen ist, hat sich für diesen Anlass den Happinger See in der Nähe von Rosenheim ausgesucht. Der Grund dafür ist simpel: Thiel verbringt das Weihnachtsfest bei ihrer Familie.

Zunächst gewährt die 28-Jährige in der Story den derzeit mehr als 1,3 Millionen Menschen, die ihr auf Instagram folgen, einen durchaus sehenswerten Rundumblick, dann verweist sie mit den Worten "Das war heute gar nicht mal so easy" auf einen Videoclip auf ihrem Account.

Zu sehen ist Thiel in diesem mit einer roten Weihnachtsmütze zunächst dick eingepackt auf einem Steg. Sie begutachtet das (sehr) kühle Nass an, danach fallen die Hüllen. Nur im Bikini geht es in den See und letztendlich auch komplett unter Wasser.