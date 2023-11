Sophia Thiel zeigt neue Wohnung - und die kann sich sehen lassen!

Sophia Thiel (28) hält auf Instagram und YouTube ihre Followerschaft stets auf dem Laufenden - derzeit im Fokus: ihr Umzug. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die gebürtige Rosenheimerin, die jedoch schon seit geraumer Zeit zur Wahl-Berlinerin geworden ist und es momentan auch im Gym wieder richtig krachen lässt, hat am heutigen Sonntag ein Video auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Dort gewährt Thiel einen Einblick in die zurückliegenden Wochen.

Los geht es dabei noch in ihrer alten Wohnung, die sie einst mit ihrem inzwischen Ex-Freund Raphael Birchner (26) bezogen hatte. Und das damals "mit ganz großen Plänen", wie die Bayerin zu Beginn des fast 19 Minuten langen Videos erklärt. Das Leben habe allerdings "anders gespielt". Inzwischen ist die Influencerin bekanntlich wieder solo unterwegs.

Auch deshalb hat sich Thiel nach exakt einem Jahr für eine räumliche Veränderung entschieden. Wie sie verrät, hat sie bei dieser sogar erstmals auf ein Umzugsunternehmen gesetzt. "Weil es damals von München nach Berlin ein richtiger Horror war."

Zusätzlich ist ihre Mutter aus dem heimischen Rosenheim in die Hauptstadt geflogen, um ihrer Tochter zur Hand gehen zu können. Von Thiel unlängst auf Instagram liebevoll als "Tasmanischer Teufel" betitelt, hat sie es aber nicht in den Vlog geschafft.

Es folgt ein Rundgang durch ihre Wohnung, bevor mit dem Packen begonnen wurde. Zwar zeigte sich Thiel in einem eingespielten Rückblick noch zuversichtlich, "gar nicht so viel Kram" zu haben und deshalb eigentlich "nicht so das Problem" zu sehen, lag damit allerdings nicht wirklich richtig - wie Berge an Umzugskisten wenig später beweisen.