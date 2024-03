Instagram-Eskalation bei Sophia Thiel! "Heute zeige ich euch meine Brüs..."

Köln - Für Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) geht es bei " Let's Dance " am morgigen Freitag wieder rund. Hinter dem Duo liegt eine harte Trainingswoche. Dass der Spaß trotzdem nicht zu kurz kommt, wird auf Instagram deutlich.

Alexandru Ionel (29) präsentiert sich auf Instagram sehr zeigefreudig, Sophia Thiel (29) spricht von einer Eskalation.

Die Chemie zwischen der Influencerin und dem Tanzprofi an ihrer Seite stimmt - was zweifelsohne auch am Charakter des 29-Jährigen liegt, der sich für keinerlei Schandtat zu schade zu sein scheint.

Bei einem Blick auf den Account von Thiel auf der Social-Media-Plattform wird genau das wieder einmal entsprechend eindrucksvoll untermauert - denn dort war Takeover-Time! Bedeutet: Ionel hat sich kurzerhand einfach den Story-Bereich unter den Nagel gerissen - und zwar mit einem Plan.

"Heute zeige ich euch meine Brüs...", leitete er ein!

Zwar hatte der 29-Jährige dabei eine Hand bereits an seinem weit geöffneten Oberteil, bekam jedoch lachend und mit einem lauten "Nein" gerade noch die Kurve. "Es eskaliert!", musste auch Thiel lachen.

Weniger spaßig scheint derweil das Training für die nächste Liveshow am morgigen Freitagabend zur Primetime auf RTL gewesen zu sein, wenn das "Team Soale" den stets kritischen Joachim Llambi (59), die restliche Jury und natürlich alle Fans vor den heimischen Bildschirmen mit einem Contemporary zu "Torna a casa" von Måneskin begeistern will.