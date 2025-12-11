Nachwuchs-News bei Sophia Thiel: Influencerin ist Tante geworden

Leipzig - José-Carreras-Gala in Leipzig und mittendrin Sophia Thiel (30). Die Influencerin nahm nicht nur am Telefon Platz, um Anrufe entgegenzunehmen. Auf dem roten Teppich überraschte sie vor der Show auch noch mit großen Nachwuchs-News!

Influencerin Sophia Thiel (30) war am Mittwoch bei der José-Carreras-Gala und überraschte dort mit Baby-News in ihrer Familie. © EHL Media/Dietmar Thomas

"Ich bin ganz frisch Tante geworden", verkündete die Unternehmerin stolz gegenüber TAG24. "Meine Schwester ist ungeplant schwanger geworden und hat mich zur Tante gemacht."

Bereits im August hatte Sophia den bevorstehenden Zuwachs in ihrer Familie erstmals öffentlich gemacht. Damals ging sie von einem Geburtstermin im Dezember aus. Ihr kleiner Neffe hatte offenbar jedoch andere Pläne. "Der errechnete Termin war am 20. Dezember. Er ist fast einen Monat zu früh gekommen."

Die Folge für die einstige Fitness-Bloggerin: Sie konnte ihren Neffen bislang noch nicht kennenlernen. "Ich hatte geplant, ich arbeite noch alles ab, erledige noch alles und dann komme ich nach Hause und dann kann er kommen. Ist dann etwas anders gelaufen."

Für sie werde die bevorstehende Heimkehr deshalb jedoch umso besonderer. Wie Sophia weiter verriet, ist für sie an Weihnachten Familie das wichtigste. "Deswegen freue ich mich umso mehr, morgen nach Hause zu kommen, meinen Neffen kennenzulernen und die Zeit mit meiner Familie zu genießen. Coming Home for Christmas, sozusagen."