"Let's Dance"-Dämpfer für Sophia Thiel: "Gedacht, ich kann mal was ..."

Zusammen mit Alexandru Ionel (29) ist Sophia Thiel (28) am Freitag in die nächste Runde eingezogen. © Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/Instagram Sophia Thiel

Denn schon an diesem Freitag geht es für das Team "Soale" auf RTL wieder zur Sache. Die Stimmung zu Beginn des zweiten Trainingstages könnte zunächst kaum besser sein - bis die gebürtige Bayerin wieder einen tänzerischen Rückschlag wegstecken muss.

Unter anderem zum Klassiker "Coco Jamboo" von Mr. President – die Älteren dürften den Song sofort im Gehörgang haben – wedelt Thiel in einer Story vom heutigen Montagmittag zum Warmwerden und natürlich auch etwas zur Auflockerung mit allen Gliedern – ein kleines Tänzchen gibt es obendrauf.

Nach einem kurzen Dank an die Followerschaften des Duos, die ihren Anteil am Einzug in die nächste Runde hatten, gewährt die Influencerin dann aber auch ein paar Einblicke, die zeigen, dass trotz des vielen Lachens längst nicht als Gold ist, was glänzt.

Auf Nachfrage von Ionel, wie es ihr gehe, erklärt Thiel leicht niedergeschlagen: "Heute nicht so gut. Ich habe mich gestern so auf meinen Tanz gefreut und gedacht, ich kann mal was - und dann wurde ich eines Besseren belehrt."