Drama kurz vor dem "Let's Dance"-Finale 2024: Auch dieser Promi fällt kurzfristig aus!

Sophia Thiel (29) musste ihren Auftritt im "Let's Dance"-Finale krankheitsbedingt absagen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Sophia Thiel (29) meldete sich am Freitag via Instagram bei ihren Fans und hatte dabei eine niederschmetternde Nachricht im Gepäck. "Mich hat es richtig erwischt und ich liege schon einige Tage flach ... Ich kann deswegen leider nicht beim Finale mit dabei sein", schrieb sie in ihrer Story.

Hinter ihren Post setzte die 29-Jährige ein weinendes Emoji. Ergänzend fügte sie abschließend noch hinzu: "Melde mich, sobald ich wieder fit bin." Woran genau sie erkrankt ist, erklärte die Fitness-Influencerin ihrer Community nicht.

Somit wird sich Sophia, die in diesem Jahr an der Seite von Profitänzer Alexandru Ionel (29) für Furore sorgte, aber immer wieder mit ihren Emotionen und Hass-Nachrichten zu kämpfen hatte, das Spektakel wohl aus dem Bett heraus anschauen müssen.

Nach ihrem Rauswurf aus der Show blickte die attraktive Blondine mit gemischten Gefühlen auf ihre "Let's Dance"-Zeit zurück. Sie betonte: "Ich hätte mit Alex total gerne weitergetanzt, aber die Dankbarkeit überwiegt [die] Trauer auf jeden Fall. Ich habe einfach so viel schon persönlich für mich mitgenommen."

Ebenso wie ihre ehemaligen Kontrahenten Keller und Schulz zählte die Münchenerin zwar nicht zu den drei Finalisten. Im Rahmen der großen Finalshow hätten jedoch alle Promi-Teilnehmer noch einmal ihren Lieblingstanz performen sollen.