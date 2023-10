Sophia Thiel im Bikini: Sogar Evelyn Burdecki ist begeistert!

Und die Bilderserie kommt bei dieser gut an! Thiel wird mit lobenden Worten und Emojis geradezu überschüttet. Bereits mehr als 92.400 Likes und 2300 Kommentare haben die Bilder eingeheimst.

Zu sehen ist Thiel in ihrem neuesten Beitrag auf Instagram auf insgesamt vier Schnappschüssen - und das mit einem weiß-blauen Bikini bekleidet.

Unter den Menschen, welche die Schnappschüsse kommentiert haben, sind auch mehrere bekannte Gesichter. So hat es sich beispielsweise Evelyn Burdecki (35) nicht nehmen lassen, ein Smiley mit Herzchen-Augen und ein Flammen-Emoji zu posten.

Thiel, die in der Vergangenheit auf diversen Social-Media-Plattformen schon mehrfach über ihre Essstörung, ihre Therapie und in diesem Zusammenhang so manch wichtigen Meilenstein auf ihrem weiterhin wohl noch langen Weg gesprochen hat, legt vor allem mit Blick zurück viel Wert auf einen gesunden Umgang mit dem eigenen Körper, der für sie mehr als nur eine Hülle ist.

Auch will sie mit ihrer Offenheit anderen Mut machen - und auserzählt ist ihre Geschichte sicherlich noch lange nicht.