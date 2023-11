Sophia Thiel meldet sich bei Fans: Neue Bude und Tasmanischer Teufel aus Heimat

Sophia Thiel (28) hat in Berlin eine neue Wohnung bezogen - und könnte derzeit kaum glücklicher sein! © Montage: Screenshot/Instagram Sophia Thiel

"Ich bin lebend aus dem Umzugs-Armageddon zurückgekehrt", leitet die Bayerin im Story-Bereich ihres Profils ein, in dem sie ihre "allererste Laber-Story aus meiner neuen Wohnung", welche sich wie die vorherige in Berlin befindet, hochgeladen hat.

Mit Tageslicht im Gesicht erfreut sich Thiel in jener an der Aussicht, die sie in ihren frisch bezogenen vier Wänden ab sofort zu jeder Zeit genießen kann. "Ich freue mich einfach nur des Todes", strahlt die gebürtige Rosenheimerin glücklich in die Kamera.

Unterstützung bei ihrem Umzug hat Thiel von ihrer Mutter erhalten, die extra aus Rosenheim in Bayern den Weg in die Hauptstadt angetreten hatte - und von der Influencerin bei Umzugsangelegenheiten liebevoll als "Tasmanischer Teufel" bezeichnet wird.

Trotz vereinter Kräften - es wurde demnach von 7 Uhr am Morgen bis mitunter 2 Uhr in der Nacht "durchgeballert" - konnten allerdings noch nicht alle Umzugskartons schlussendlich auch bezwungen werden, wie an einem sehr gut erkennbaren Berg im Hintergrund festzumachen ist und von der 28-Jährigen im Video auch selbst geschildert wird.