Sophia Thiel spricht über Liebes-Aus: Das hat sie schockiert

Sophia Thiel (28) ist seit kurzem wieder Single. © Peter Kneffel/dpa

So wie im aktuellen Fall, bei einem "eher weniger schönen Thema", wie die Influencerin einleitet.

Die gebürtige Rosenheimerin, die erst seit kurzem wieder ohne Partner durchs Leben geht, habe sich laut eigener Aussage genau überlegt, ob sie denn überhaupt ein ausführliches Statement zu ihrer Trennung von Raphael Birchner (26) abgeben will, sich schlussendlich allerdings dafür entschieden.

Für Thiel, die vor nicht allzu langer Zeit erst nach Berlin gezogen war und dort vorerst noch bleiben möchte, schließt sich damit gewissermaßen auch ein Kreis. Sie hatte den 26-Jährigen zu Beginn der Beziehung den Fans auf der Plattform vorgestellt.

"Wie es bei so vielen Trennungen ist, war es keine spontane Entscheidung", erklärt die 28-Jährige zum Liebes-Aus. Die Trennung habe sich vielmehr lange angebahnt. "Wir haben es irgendwie nicht gewuppt bekommen." Thiel ist der Schmerz über das Ende der Beziehung in dem Video deutlich anzumerken.



Streit gehöre in einer Partnerschaft dazu, sei völlig normal, könne sich sogar positiv auswirken - sofern man gemeinsam an jenem wachse. An sich und der Beziehung zu arbeiten, sei unerlässlich, sagt sie. Thiel hatte Birchner einst als Deckel für ihren Topf bezeichnet. "Man plant dann in die Zukunft." Beide hätten aber gemerkt, dass ihre Vorstellungen auseinander gehen.

Es seien "sehr, sehr starke Gefühle" dabei. Eine Trennung empfinde sie nie als "locker flockig". Das genaue Gegenteil sei der Fall. "Es fühlt sich an, als ob jemand sterben würde. Und auch hier in der Wohnung zu sein, die Abende sind furchtbar schwer." Ihr Gehirn sei dann "besonders gemein" und spüle all die schönen Erinnerungen hoch. Morgens sowie tagsüber sei es besser.

"Für mich ist das aktuell eine sehr schwere Zeit", stellt Thiel klar. Sie habe sich einen anderen Ausgang gewünscht.