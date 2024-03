Sophia Thiel startet in "Let's Dance"-Woche: "Ist nicht mehr jugendfrei, was wir hier machen!"

Köln - Neue Woche, neuer Druck! Sophia Thiel (28) und Alexandru Ionel (29) sind am Freitag bei " Let's Dance " mit ihrem Paso Doble zu "Rhythm Is A Dancer" in die nächste Runde getanzt. Zeit zum Feiern und Ausruhen bleibt aber nicht.

So zeigte sich Ionel in einer Story unter anderem durchaus sicher, dass der "wunderschöne Tanz" sehr gut zu seiner - schon wieder etwas nervösen - Parkettpartnerin passen wird. "Jeder Tanz passt zu dir", lauteten seine Worte, die jedoch von einem leicht schelmischen Grinsen abgerundet wurden.

Welcher Tanz in dieser Woche auf das Parkett in Köln gezaubert werden muss, hat Thiel zwar noch nicht verraten, allerdings auf Instagram natürlich den einen oder anderen (tiefen) Einblick gewährt.

Für das "Team Soale" geht es wie für alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RTL -Sendung nämlich Schlag auf Schlag. In wenigen Tagen steht schließlich bereits die nächste Liveshow auf dem Programm - und bei dieser wollen der Tänzer und die Influencerin einmal mehr so richtig abliefern.

Alexandru Ionel (29) hat gefühlt immer gute Laune - und kein Problem damit, auch mal etwas mehr zu zeigen. © Montage: Screenshots/Instagram Sophia Thiel

Die momentan mehr als 1,3 Millionen Menschen, die Thiel auf der Social-Media-Plattform folgen, und alle anderen Interessierten durften aber nicht die extrem durchtrainierten Waden und Oberschenkel der gebürtigen Bayerin bewundern, sondern die des 29-Jährigen. "Das ist nicht mehr jugendfrei, was wir hier machen", kommentierte die Influencerin.

Denn statt seiner Tanzpartnerin war Ionel in das schwarze Stück Stoff geschlüpft, um anschließend mit viel Elan zu demonstrieren, was er von der 28-Jährigen in dieser Trainingswoche alles erwartet.

Thiel resümierte: "Man darf diesem Mann einfach keinen Rock geben." Für die Stimmung war das alles jedoch keineswegs nachteilig - im Gegenteil. Auch Patricija Ionel (29), die mit Tillman Schulz (34) am Freitag ausgeschieden war, im Anschluss offenbar das Team gewechselt und jetzt beim Training ihres Mannes vorbeigeschaut hat, hatte sichtlich Spaß.

Gearbeitet wurde aber natürlich auch. "Wir haben sehr viel heute geschafft", fasste die Ehefrau Ionels Arm in Arm mit dem "Team Soale" zusammen. Alle strahlten in die Kamera, was der Profitänzer zum Anlass nahm, die Verhältnisse noch einmal deutlich herauszustellen: "Schön hier zu stehen - mit meiner Tanz-Ehefrau und meiner richtigen Ehefrau."