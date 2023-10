Kampf gegen Depressionen: Sophia Thiel will Augen öffnen und Mut machen

Sophia Thiel (28) will betroffenen Menschen Mut machen. © Felix Hörhager/dpa

Sie wisse aus "eigener persönlicher Erfahrung" nur allzu gut, wie extrem schwierig es sein könne, "sich anderen anzuvertrauen und gezielt nach Hilfe zu fragen", erklärte die gebürtige Rosenheimerin im Rahmen einer Story auf der Plattform einleitend.

Thiel verwies in diesem Zusammenhang direkt auf die darauffolgende Story. In dieser zeigte sie "fünf einfache Punkte", die Angehörigen, Freunden oder Bekannten helfen sollen, "wie man Betroffene in schwierigen Zeiten am besten unterstützen kann".

Ergänzend bat die Bayerin ferner darum, sich bei akuten Fällen jederzeit unter anderem direkt per E-Mail an die Deutsche Depressionshilfe zu wenden.

Die von Thiel in dem kurzen Clip angesprochenen fünf Punkte verbergen sich in den jeweiligen Buchstaben des englischen Wortes "brave", das in diesem Zusammenhang den Mut veranschaulichen soll, vorhandenen Schwierigkeiten beziehungsweise einer bestehenden Erkrankung die Stirn zu bieten.

Das "B" steht hierbei für "be present", also mit ungeteilter Aufmerksamkeit für den Menschen da zu sein - und das in der richtigen Atmosphäre ("right setting"). Wichtig ist auch, Fragen zu stellen ("ask questions") und somit auf den oder die Betroffene einzugehen sowie deren Gefühle zu validieren ("validate feelings"). Nicht weniger bedeutend ist es letztlich zudem, die Person, die gerade eine schwierige Zeit hat, dazu zu ermutigen zu handeln ("encourage action").