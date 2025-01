Was Sophia Thomalla im Schlafzimmer mit Zverev so nervt: "Kriege jeden Abend die Pimpernellen"

Berlin - "Sophia Thomalla macht mich ballaballa", rappt Reality-Star Calvin Kleinen. Nur: Was soll die "Are You The One"-Moderatorin erst sagen? Obwohl Sophia Thomalla (35) und Alexander Zverev (27) seit Jahren auf Wolke sieben schweben, gibt es beim Liebsten dann doch die ein oder andere Macke, die die brünette Beauty in den Wahnsinn treibt.

Tennis-Ass Alexander Zverev (27) und TV-Moderatorin Sophia Thomalla (35) sind seit drei Jahren ein Paar. © Sven Hoppe/dpa

"Der geht jeden Abend, bevor er ins Bett geht, dreimal auf Toilette und wieder ins Bett, also so hin und her. Und dann werden die Ketten zurechtgelegt", verrät Thomalla im RTL-Interview von seinem Zu-Bett-Geh-Ritual.

"Ich kriege jeden Abend die Pimpernellen und denke mir: Jetzt komm doch einfach ins Bett."

Seit drei Jahren gehen das TV-Gesicht und das Tennis-Ass schon gemeinsam durchs Leben. Lässt es der Beruf zu, drückt sie dem Olympiasieger von der Tribüne aus kräftig die Daumen. An den Aberglauben, der unter Profisportlern weit verbreitet ist, kann sie sich aber offenbar nicht gewöhnen.

"Ich finde, Aberglaube ist ein Zeichen von Schwäche. Weil man sich an gewissen Ritualen festhält, nur weil man den Glauben an sich selber nicht hat", so die Powerfrau.

Ob sich der Tennis-Star diese harten Worte der Bettruhe wegen zu Herzen nimmt? Weil schon bald die Australien Open beginnen, hat das Glamour-Paar den Jahreswechsel mal wieder Down Under verbracht. Zverev verfolgt auch 2025 sein großes Ziel: Er will endlich ein Grand-Slam-Turnier gewinnen.