Platzwechsel: Warum Sophia Thomalla nicht mehr beim Zverev-Team sitzen darf

Laut einer neuen Grand-Slam-Regel ist es nur noch vier Teammitgliedern erlaubt, direkt am Spielrand in der ersten Reihe zu sitzen.

Zurzeit tritt Zverev bei den Australian Open an. Am 12. Januar gewann er zuletzt gegen den Franzosen Lucas Pouille (30). Am 15. Januar steht das nächste Match gegen den Spanier Pedro Martinez (27) an. Auch Sophia ist vor Ort.