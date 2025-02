Sophia Thomalla gibt Friedrich Merz Rückendeckung: "Endlich mal ein Politiker, der sich was traut"

Sie ging daraufhin in die Vollen, erklärte ihren Standpunkt: "Während die SPD genau das macht, was sie die letzten Jahre am besten konnte: gar nichts. Noch schlimmer: man hat sich klar gegen die Asylwende ausgesprochen. Das dann bedeutet: Wer das Thema Migration verändern will, muss schwarz oder blau wählen, was eine beschissene Wahl ist, wenn man zur CDU allein die AfD zur Alternative hat, die ja alle verhindern wollen."

Am heutigen Mittwoch zeigte die Moderatorin in einem ellenlangen Statement auf ihrem Instagram-Profil Gesicht für die CDU und erklärte, dass sie Merz ihre Stimme geben wolle.

Thomalla ist als Mitgesellschafterin von Schüttflix, einem Online-Handelsplatz für Baustoffe, selbst Unternehmerin. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ebenfalls ist der Schauspielerin die wirtschaftliche Situation in Deutschland ein Dorn im Auge. Die Ex von Rammstein-Frontmann Till Lindemann (62) ist seit einigen Jahren Testimonial und Investorin in das Unternehmen Schüttflix.

"Die Wirtschaft ist am Arsch in diesem Land. Sagen wir mal so wie es ist: Jedem Jungunternehmer werden Steine in den Weg gelegt", beanstandete sie. "Die ausufernde Bürokratie, wie bei sogenannten Nachhaltigkeitsberichten etc. und unendliche Regularien sorgen dafür, dass die Leute immer weniger Bock haben, in Deutschland was auf die Beine zu stellen. Zurecht."

Daher setze sie auf Merz, obwohl sie im Oktober 2023 nach zwölf Jahren aus der CDU ausgetreten ist. Damals warf sie der Partei Realitätsverlust vor und ärgerte sich über den Umgang der CDU mit der Causa Rammstein. Ein Sinneswandel? Nicht wirklich.

"Ich bin immer noch weit entfernt davon, in die CDU wieder einzutreten, aber ich wähle die CDU. Das bleibt immer noch ein Unterschied", beschrieb sie ihre Einstellung.