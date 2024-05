Sophia Thomalla zeigt sich höllisch heiß: Hier verdreht sie ihren Fans den Kopf

Sophia Thomalla (36) heizt ihrer Community gerne ein. © Frank Molter/dpa

Die Tochter von Simone Thomalla (59) steckt derzeit mitten in den Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Are You The One". Dennoch nahm sich das Model kurz Zeit, seine Fans mit einem Schnappschuss zu beglücken.

Auf Instagram teilte die Freundin von Tennis-Ass Alexander Zverev (37) ein Foto, das Schnappatmung auslöst.

Darauf zu sehen: Thomalla in einem sommerlichen Kleid, während sie barfuß auf Sand steht. "Grünes Gift der Matchingnights", schrieb die Ex von Till Lindemann (61) dazu und verlinkte unter anderem Make-up Künstlerin Christina Vacirca.

Bei diesem Anblick kannte ihre Web-Community kein Halten mehr, wie ein Blick in den Kommentarbereich zeigt.

"Ja, du siehst mal wieder toll aus", war ein User aus dem Häuschen, während ein zweiter schwärmte: "Jung, Junge, was für eine Granate." Vielen blieb hingegen die Spucke weg und sie ließen Flammen-Emojis für sich sprechen.