Sophia Thomalla bringt Fans mit Urlaubsfoto um den Verstand: "Da kocht das Meer"

"Wow", "Heiß" oder "Hot" war immer wieder zu lesen. Einigen ihrer Fans hat es aber nicht komplett die Sprache verschlagen. "Da kocht das Meer", bemerkte ein User passend, denn das Wasser schäumt auf dem Bild in der Tat gerade ein wenig, was aber wohl eher an der Gischt gelegen haben dürfte.

Darauf zeigt sich die Promi-Dame in einem schwarzen Bikini, der sowohl oben- als auch untenrum wirklich nur das Allernötigste verdeckt, und mit Sonnenbrille, während sie entspannt bis zu den Knien in den Fluten des Indischen Ozeans steht.

Sophia Thomalla will auch 2024 weiter für Schlagzeilen sorgen. © Screenshot/Instagram/sophiathomalla (Bildmontage)

Ein anderer meinte "Ich will Dein Badewasser saufen", frei nach Sabrina Setlurs (49) Hit "Ja klar". Und auch die eine oder andere Dame der Schöpfung war von Thomallas Post sehr angetan: "Wooooooowwwwwwwwww ein Anblick der mich sogar als Frau (stehe nicht auf Frauen) staunen lässt. Sehr heiß!", bemerkte eine Followerin. (Rechtschreibung und Form aller Zitate übernommen)

Und was sagt Sophia selbst? "Es ist Ferienzeit. Zeit noch einmal zu entspannen, bevor ich wieder neues Material poste, um die Leute auch 2024 zu nerven", schrieb sie in Englisch zu ihrem Foto.

Die "Are You The One"-Moderatorin sorgte in der jüngeren Vergangenheit besonders mit ihrer konsequenten Verteidigung von Ex Till Lindemann (60) immer wieder für Gesprächsstoff.



Wegen Shelby Lynn (24), die den Skandal rund um den Rammstein-Sänger Ende Mai erst ins Rollen gebracht hatte, trat sie nach zwölf Jahren aus der CDU zurück - die Partei hatte die Nordirin im Oktober als Gastrednerin zum Thema "Gewalt gegen Frauen" eingeladen.