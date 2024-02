Sorge um Emily Willis (25): Porno-Star auf Intensivstation

Die US-Amerikanerin ist 2017 ins schlüpfrige Geschäft eingestiegen und hat sich seitdem in der Porno-Welt einen Namen gemacht.

Willis soll vom Rettungsdienst aus einer bekannten Promi-Rehaklinik in Malibu abgeholt worden sein, wo die Erotik-Darstellerin sich offenbar einer Sucht-Behandlung unterzogen hatte.

Wie TMZ berichtet, hätte man aus Quellen erfahren, dass der Porno-Star am Sonntag in eine Klinik in Thousand Oaks eingeliefert wurde. Zuvor habe man den Rettungsdienst per Notruf alarmiert.

Die Porno-Darstellerin habe eine Drogen-Überdosis erlitten. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/Emily Willis

Neben erfolgreichen Rollen in Erwachsenenfilmchen konnte die 25-Jährige außerdem schon bekannte Marken wie beispielsweise "Reality Kings" und "Evil Angel" für eine Zusammenarbeit gewinnen und erhielt erst in diesem Jahr eine Rolle in einem Film.

2019 wurde die junge Frau, die ursprünglich in einer streng religiösen Mormonen-Familie aufwuchs, zudem vom berühmten Penthouse Magazin zum "Pet of the Month" gekürt.

Zuletzt machte sie 2021 Schlagzeilen, als sie andere Porno-Stars verklagte, die sie in den sozialen Netzwerken laut ihrer Aussage in den Dreck gezogen hätten.

Dass der Porno-Star offensichtlich ein Drogenproblem hat, kommt völlig überraschend. Auf ihrer Instagramseite überschwemmen Freunde und Fans der 25-Jährigen die Kommentarspalten mit Genesungswünschen.