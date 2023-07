Sorge um Till Adam: Er meldet sich mit kryptischer Nachricht ab!

Till Adam (34) meldete sich vorerst mit einer düsteren Nachricht bei Social Media ab. © Screenshot/Instagram/tilladam23 (Bildmontage)

Während dieser bis dato vor allem mit seinen Frauengeschichten und diversen TV-Auftritten für Schlagzeilen gesorgt hatte, meldete er sich im Februar dann nach einer längeren Social-Media-Pause und mit beunruhigenden Nachrichten zurück. Bei ihm sei eine unheilbare Krankheit diagnostiziert worden, erklärte er seinen Followern.

"Leider Gottes ist es eine Krankheit, die nicht komplett wieder verschwindet. Eine Autoimmunerkrankung ist das", so Till damals. Doch er gab sich denkbar gelassen. Schließlich sei er keineswegs sterbenskrank, betonte er auch.

Doch er müsse alle paar Wochen ins Krankenhaus, um ein Mittel zu bekommen, das das körpereigene Immunsystem unterdrücke. "Meine Erkrankung ist ja so, dass sich eigentlich die körpereigenen Zellen angreifen und nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden können", so der einstige "Ex on the Beach"-Kandidat weiter.

Es gehe ihm aber trotz allem "wunderbar", betonte Till weiter.

Doch nun ließ er seine Fans wieder mit einer weniger gut klingenden Botschaft auf seinem Instagram-Account aufhorchen.

"Sorry, dass in letzter Zeit so wenig von mir kommt", schrieb der 34-Jährige nun in einer Instagram-Story vor schwarzem Hintergrund.