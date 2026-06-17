Der Krebs ist zurück! Jörg Dahlmann macht Schock-Diagnose öffentlich

Köln/Mallorca - Große Sorgen um Kommentator Jörg Dahlmann (67)! Der ehemalige Dschungelcamper hat zum vierten Mal eine echte Horror-Diagnose gestellt bekommen.

Schon im Dschungelcamp vor einem Jahr rührte Jörg Dahlmann mit seiner bewegten Familiengeschichte zu Tränen. © --/RTL/dpa

Eigentlich hätte die langjährige Stimme der Bundesliga in diesem Sommer im Robinson Club Camyuva in der Türkei die WM kommentieren sollen - zusammen mit Reporter-Legende Béla Réthy (69).

Allerdings macht dem 67-Jährigen jetzt seine Gesundheit einen drastischen Strich durch die Rechnung.

Jörg Dahlmann kämpft erneut gegen den Krebs!

"Bei mir wurde ein Tumor in der Leber festgestellt", erklärt er gegenüber RTL. Bereits seit längerer Zeit habe er über Schmerzen in den Gallengängen geklagt. In einer Operation sollen dem Auswanderer nun ein Teil der Leber sowie die Galle entfernt werden.

Schon im Dschungelcamp vor eineinhalb Jahren sprach er offen über die Krankheit. "Mein Vater, Großvater und Onkel erkrankten alle mit 44, 40 und 36 Jahren an Darm- oder Magenkrebs und sind daran gestorben.