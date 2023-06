Spektakulär! So trinkt Super-Athlet Pavel seinen Kaffee

Eurasburg - Wie Pavel seinen Kaffee wohl am liebsten trinkt? Ausbalanciert!

Pavel Stankevych (32) beim Kaffeetrinken. © Screenshot Instagram/Pavel Stankevych

Der ukrainische Sportler und Zirkus-Artist Pavel Stankevych gönnte sich Ende Mai auf einem Biohof in Eurasburg nahe dem Starnberger See in Bayern eine kleine Pause und bestellte beim Wirt kein Bier, sondern eine Tasse Kaffee.

In den sozialen Medien (Instagram: 198.000 Follower, Facebook: 414.823 Follower) zeigte der 32-Jährige seinen Fans auch gleich, wie er das schwarze Heißgetränk offenbar gelegentlich zu sich nimmt.

Dazu teilte er unter dem Titel "So trinke ich Kaffee" ein spektakuläres Video. Darin sieht man den Athleten zunächst, wie er auf einer Bank an einem Holztisch sitzt und ungeduldig mit den Fingern trommelt. Als Nächstes wird ihm der Kaffee serviert, den er freudig entgegennimmt.

Dann wird es beeindruckend: Pavel stützt sich mit seinen Händen am Tisch ab und macht darauf einen Handstand. Seinen Körper lässt er dabei leicht nach rechts wippen, stellt sich auf eine Hand und gießt lässig mit der anderen Hand Milch aus einem kleinen Kännchen in den Kaffee ... wippt anschließend nach links und streut noch Zucker hinein.

Elegant bewegt er die in die Höhe gestreckten Beine und setzt dann zum Finale an: Unter unglaublicher Körperbeherrschung bringt er sich - auf einem Arm stehend (!) - in seitliche Position und trinkt den Kaffee mit einem zufriedenen Lächeln.