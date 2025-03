Sportwelt in Trauer: Box-Star George Foreman ist tot

New York (USA) - Trauer in der Welt des Sports: Der ehemalige US-Schwergewichtsboxer George Foreman ist tot. Er wurde 76 Jahre alt.

Foreman hatte eine der längsten Karrieren in der Geschichte des Boxsports, die er erst im Jahr 1997 beendete. Nach der Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt wurde er von 1973 bis 1974 WBC- und WBA-Weltmeister.

Sein wichtigster Kampf jedoch endete in einer KO-Niederlage gegen Muhammad Ali (†74) am 30. Oktober 1974 in Kinshasa, ein Kampf, der als "Rumble in the Jungle" in die Boxgeschichte einging.