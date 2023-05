Stallone-Töchter enthüllen: So hilft Papa Sylvester uns beim Dating!

Action-Legende Sylvester Stallone (76, l.) hat mit seiner Frau Jennifer Flavin (54, Mitte) drei Töchter. Für Scarlet (20), Sophia (26) und Sistine (24) (v.r.n.l.) verfasste er wohl bereits mehrmals unangenehme Nachrichten an deren Partner. (Archivbild) © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Mit dem Partner via Text-Nachricht über WhatsApp Schluss machen? Für viele ein No-Go. Nicht so im Hause Stallone, wo die Action-Ikone schon mehrmals für seine Töchter einsprang und die unangenehme Nachricht an deren Freunde übermittelte.

In einem Podcast erklärte der Rocky-Nachwuchs, dass ihr Papa ein wahrer Meister der "Breakup-Texte" sei, berichtet "Fox News".

Bereits in der Reality-TV-Serie "The Stallone Family" sei deutlich geworden, wie stark der Einfluss des 76-Jährigen auf das Liebesleben seiner Töchter sei. Ohne große Vorbereitung könne keine der drei Töchter eine neue Bekanntschaft mit nach Hause bringen, sagte Sophia.

Wenn es allerdings darum geht, das Date wieder loszuwerden, setzen die Stallone-Töchter offenbar auf die Männer-Kenntnis ihres Vaters.

Gleichzeitig sprechen die drei auch eine Empfehlung für alle Frauen aus, sich für nützliche Ratschläge und Unterstützung in Sachen Dating an den eigenen Vater zu wenden, weil "Männer eben Männer kennen".