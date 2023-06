Star aus "Better Call Saul" mit 68 Jahren gestorben

In der Dramaserie "Better Call Saul" verkörperte Paul Geoffrey (†68, l.) einen Schneider. © PR/Sony Pictures Television/AMC

Wie der Santa Fe New Mexican berichtet, erlag Paul Geoffrey am 3. Juni in der US-Stadt Santa Fe seinem Krebsleiden.

In dem Nachruf heißt es: "Paul hinterlässt seine Frau Sue Taylor und seine drei Kinder Alex, Oliver und Daisy."

An der Seite von Hauptdarsteller Bob Odenkirk (60) spielte sich Paul Geoffrey in der Serie "Better Call Saul" in die Herzen des Publikums.

Auch durch Filme wie "Excalibur" (1981) und "Greystoke – Die Legende von Tarzan" (1984) erlangte er größere Bekanntheit.

Geoffrey wuchs in der Grafschaft Surrey im Süden Großbritanniens auf. Schon als Kind fasste er den Wunsch, Schauspieler zu werden.

"Er hatte ein erstaunliches Verständnis für Geschichte, war ein lebenslanger Arsenal-Fan und zeichnete sich dadurch aus, dass er der netteste Mensch der Welt war", heißt es in der Todesanzeige.

Zudem liebte der Engländer französischen Wein und französisches Essen.