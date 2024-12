Star aus "Romeo und Julia": Schauspielerin Olivia Hussey gestorben

Ende 2022 verklagten sie und ihr damaliger "Romeo" Leonard Whiting (74) die Filmproduktionsfirma Paramount Pictures - wegen einer Nacktszene im Film, in dem sie damals gerade einmal 15 Jahre alt war. Die Klage wurde von einem Gericht abgewiesen .

Die Schauspielerin wurde 1951 in Buenos Aires (Argentinien) geboren, zog mit ihrer Familie später nach England und ging dort zur Schauspielschule.

Wie Angehörige bei Instagram erklärten, verstarb Hussey am gestrigen Freitag (Ortszeit) friedlich zu Hause im Kreise ihrer Lieben. "Olivia war ein bemerkenswerter Mensch, dessen Wärme, Weisheit und reine Freundlichkeit das Leben aller, die sie kannten, berührte", hieß es.

Neben ihrer Rolle in "Rome und Julia" war Olivia Hussey unter anderem in "Jessy - Die Treppe in den Tod (1974)", "Tod auf dem Nil (1978)" sowie im zweiteiligen Fernseh-Horrorfilm "Stephen Kings Es (1990)" zu sehen. Sie hinterlässt ihre Kinder Alex, Max und India, ihren Ehemann David Glen Eisley (72), mit dem sie 35 Jahre verheiratet war, und ihren Enkel Greyson.